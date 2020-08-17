В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.

«Просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», — говорится в обращении, которое приводит РИА Новости.

В письме отмечается, что согласно проведённому институтом опросу, 56% родителей намерены проводить ребёнка в первый класс. 83% при этом заявляют, что для этого им пришлось бы брать отгул или отпуск за свой счёт. В то же время 37% родителей не имеют возможности отпроситься с работы из-за риска снижения доходов, специфики деятельности или неизбежного отказа руководства.

Как указывает автор письма, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября особенно важно для первоклассников, «испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную».

Маркс просит рассмотреть возможность выделения дополнительного выходного родителям первоклассников для «сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 1 сентября в столичных школах не состоится традиционных линеек.