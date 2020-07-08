Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявления Ефремова после ДТП

Короткая ссылка
Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал о «подковёрной игре» в связи с уголовным делом.

«Началась некая подковёрная игра. И если мы возьмём за основу всё, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — сказал адвокат в ходе стрима RT.

Добровинский привёл в пример заявления Ефремова, прозвучавшие как непосредственно после ДТП, так и впоследствии.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев вновь заявил о невиновности актёра. Кроме того, Пашаев сообщил, что по его инициативе было сделано обращение Ефремова после ДТП. 

6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.

В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить