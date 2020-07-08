Адвокат семьи Захарова прокомментировал заявления Ефремова после ДТП

Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал о «подковёрной игре» в связи с уголовным делом.

«Началась некая подковёрная игра. И если мы возьмём за основу всё, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — сказал адвокат в ходе стрима RT.

Добровинский привёл в пример заявления Ефремова, прозвучавшие как непосредственно после ДТП, так и впоследствии.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев вновь заявил о невиновности актёра. Кроме того, Пашаев сообщил, что по его инициативе было сделано обращение Ефремова после ДТП.

6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.

В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.