Адвокат Ефремова объяснил обращение актёра после ДТП

Обращение Михаила Ефремова, в котором он попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра, было сделано по инициативе адвоката артиста Эльмана Пашаева. Об этом RT сообщил сам Пашаев.

«Его обращение… это было моей инициативой, потому что Михаил Ефремов с первого дня приносил свои извинения семье (погибшего. — RT). Журналисты всегда урезали и никогда не показывали, поэтому я с ним пообщался, снимал на видео и выкладывал. То есть это была моя инициатива. Ещё раз подчёркиваю, это было где-то через неделю после ДТП», — сказал он в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По словам Пашаева, за 20 дней он «собрал достаточно доказательств».

«Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Ещё раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения. Я адвокат, я знаю, в каких обстоятельствах как надо действовать», — добавил он.

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.

В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова.

Кроме того, артист заявил о готовности оказать помощь семье погибшего.