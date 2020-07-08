Адвокат Ефремова вновь заявил о невиновности актёра

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Актёр Михаил Ефремов не признаёт вину по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я свою позицию пока раскрывать не собираюсь, это преждевременно. Это будет сделано в суде. Ефремов свою вину не признаёт. Я уже неоднократно говорил и для вас говорю: он в день ДТП не помнит, что случилось, как это всё было. За 20 дней, которые я работал, собрал достаточно доказательств доказывать иное, поэтому принял решение его убеждать, чтобы он отказался от признания вины», — заявил адвокат.

По его словам, если в суде будет понятно, что представленные доказательства недопустимы, то защита признает вину и принесёт свои извинения.

«Это его законное право, Ефремова. Он имеет право неоднократно признаваться, а также отказаться… Его признание или непризнание не противоречат УПК и УК», — добавил он.

Кроме того, Пашаев сообщил, что по его инициативе было сделано обращение Ефремова после ДТП. 

6 июля МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова. Актёру было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.

В результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

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