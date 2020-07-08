Песков прокомментировал позицию ряда СМИ по делу Сафронова

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Материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», которого подозревают в госизмене, основаны на эмоциях, дело нужно оставить на усмотрение суда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал позицию ряда СМИ по делу Сафронова
  • © Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
  • РИА Новости

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счёт, но эти материалы журналистские, в основном основываются на эмоциях», — сказал он.

Как отметил Песков, эти материалы не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки.

«Здесь просто нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб, решение будет приниматься в суде», — добавил он.

7 июля в Москве задержали Ивана Сафронова. Позднее он был отправлен под арест.

Как считают в ФСБ, он выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну. 

До «Роскосмоса» Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».

В издательском доме «Коммерсантъ» обвинения в адрес Сафронова назвали абсурдными, а «Ведомости» выступили с призывом рассмотреть все обстоятельства дела Сафронова непредвзято и с соблюдением закона.

Сафронов заявлял в суде, что не признаёт вину в госизмене. По словам адвоката, бывшего журналиста подозревают в работе на чешские спецслужбы.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.

Подробнее — в материале RT.

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