Песков прокомментировал позицию ряда СМИ по делу Сафронова
- © Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
- РИА Новости
«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счёт, но эти материалы журналистские, в основном основываются на эмоциях», — сказал он.
Как отметил Песков, эти материалы не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки.
«Здесь просто нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб, решение будет приниматься в суде», — добавил он.
7 июля в Москве задержали Ивана Сафронова. Позднее он был отправлен под арест.
Как считают в ФСБ, он выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну.
До «Роскосмоса» Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».
В издательском доме «Коммерсантъ» обвинения в адрес Сафронова назвали абсурдными, а «Ведомости» выступили с призывом рассмотреть все обстоятельства дела Сафронова непредвзято и с соблюдением закона.
Сафронов заявлял в суде, что не признаёт вину в госизмене. По словам адвоката, бывшего журналиста подозревают в работе на чешские спецслужбы.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.
Подробнее — в материале RT.
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