Рогозин прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса»
- РИА Новости
«Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел», — сообщил Рогозин ТАСС.
По его словам, в течение нескольких лет он знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале.
Как подчеркнул Рогозин, он не сомневался в его «высоком профессионализме и личной порядочности».
Сафронов обвиняется по статье «Государственная измена». ФСБ считает, что он выполнял задание «одной из спецслужб НАТО».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, по данным Кремля, задержание не связано с журналистской деятельностью.