Рогозин прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса»

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Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации, заявил её глава Дмитрий Рогозин.
Рогозин прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса»
  • РИА Новости

«Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел», — сообщил Рогозин ТАСС.

По его словам, в течение нескольких лет он знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале.

Как подчеркнул Рогозин, он не сомневался в его «высоком профессионализме и личной порядочности».

Сафронов обвиняется по статье «Государственная измена». ФСБ считает, что он выполнял задание «одной из спецслужб НАТО». 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, по данным Кремля, задержание не связано с журналистской деятельностью.

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