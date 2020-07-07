Рогозин прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса»

Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации, заявил её глава Дмитрий Рогозин.

«Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел», — сообщил Рогозин ТАСС.

По его словам, в течение нескольких лет он знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале.

Как подчеркнул Рогозин, он не сомневался в его «высоком профессионализме и личной порядочности».

Сафронов обвиняется по статье «Государственная измена». ФСБ считает, что он выполнял задание «одной из спецслужб НАТО».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, по данным Кремля, задержание не связано с журналистской деятельностью.