Советника Рогозина заподозрили в передаче данных спецслужбам НАТО

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В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что задержанный в Москве советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов подозревается в секретных сведений представителю одной из спецслужб стран НАТО.
Советника Рогозина заподозрили в передаче данных спецслужбам НАТО
  • © Иван Сафронов
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«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что следственные органы задержали советника генерального директора госкорпорации Ивана Сафронова.

Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России (Государственная измена).

В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его нынешней деятельностью в госкорпорации, где он работает с мая 2020 года. Ранее Сафронов работал корреспондентом в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».

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