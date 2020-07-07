Советник Рогозина задержан по обвинению в госизмене
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Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России. Проводятся следственные мероприятия.
Отмечается, что задержание Сафронова не касается текущей работы в «Роскосмосе».
Сафронов в мае 2020 года был назначен на пост советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по информационной политике.
Ранее сообщалось, что военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.