Советник Рогозина задержан по обвинению в госизмене

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что следственные органы задержали советника генерального директора госкорпорации Ивана Сафронова.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Ему предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса России. Проводятся следственные мероприятия.

Отмечается, что задержание Сафронова не касается текущей работы в «Роскосмосе».

Сафронов в мае 2020 года был назначен на пост советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Ранее сообщалось, что военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.