Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Соответствующий приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд.
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как установил суд, Неелов передал за деньги немецкой консалтинговой фирме сведения о процессе обучения и переподготовки оперативников ФСБ России. Неелов частично признал вину, заявив, что не считал переданные сведения секретными.

В начале ноября 2018 года в Лефортовском суде Москвы сообщили, что Владимира Неелова подозревают в госизмене

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