Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Как установил суд, Неелов передал за деньги немецкой консалтинговой фирме сведения о процессе обучения и переподготовки оперативников ФСБ России. Неелов частично признал вину, заявив, что не считал переданные сведения секретными.
В начале ноября 2018 года в Лефортовском суде Москвы сообщили, что Владимира Неелова подозревают в госизмене.