В Кремле отреагировали на задержание советника главы «Роскосмоса»
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«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сказал Песков.
Кроме того, он отметил, что «Роскосмос», где в последнее время работал Сафронов, также сделал заявление по поводу задержания своего сотрудника.
«Поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я предоставить не могу», — добавил представитель Кремля.
Он также рассказал, что главу государства Владимира Путина не ставили в известность о соответствующем деле.
«Мы узнаём об этом из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведётся 24 часа в сутки», — подчеркнул он.
Ранее в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется по статье «Государственная измена».
Как считают в ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну.
До трудоустройства в «Роскосмос» Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».