В Кремле отреагировали на задержание советника главы «Роскосмоса»

Задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в передаче сведений, которые составляют гостайну, не связано с журналистской деятельностью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что «Роскосмос», где в последнее время работал Сафронов, также сделал заявление по поводу задержания своего сотрудника.

«Поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я предоставить не могу», — добавил представитель Кремля.

Он также рассказал, что главу государства Владимира Путина не ставили в известность о соответствующем деле.

«Мы узнаём об этом из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведётся 24 часа в сутки», — подчеркнул он.

Ранее в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется по статье «Государственная измена».

Как считают в ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну.

До трудоустройства в «Роскосмос» Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».