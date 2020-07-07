В «Коммерсанте» назвали абсурдными обвинения против Сафронова

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Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление в связи с задержанием бывшего журналиста, советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова, назвав обвинения в государственной измене в его адрес абсурдными.
В «Коммерсанте» назвали абсурдными обвинения против Сафронова
  • © ФСБ России

Там напомнили, что Сафронов проработал в издательском доме около десяти лет, куда фактически пришёл на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года.

«Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Сафронов писал про армию и космос, поскольку искренне переживал за них.

«Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — добавили там.

В «Коммерсанте» подчеркнули, что с тяжёлым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью.

«Людям, обвинённым в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены», — добавили в издательском доме.

7 июля в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется по статье «Государственная измена». 

Как считают в ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну. 

До трудоустройства в «Роскосмос» Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Как отмечали в Кремле, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.

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