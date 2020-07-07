В «Коммерсанте» назвали абсурдными обвинения против Сафронова
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Там напомнили, что Сафронов проработал в издательском доме около десяти лет, куда фактически пришёл на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года.
«Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Сафронов писал про армию и космос, поскольку искренне переживал за них.
«Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — добавили там.
В «Коммерсанте» подчеркнули, что с тяжёлым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью.
«Людям, обвинённым в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены», — добавили в издательском доме.
7 июля в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется по статье «Государственная измена».
Как считают в ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну.
До трудоустройства в «Роскосмос» Сафронов работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».
Как отмечали в Кремле, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.