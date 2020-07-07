Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене

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Советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене. Об этом информирует РИА Новости.
Советник главы «Роскосмоса» не признал вину в госизмене
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

«Вины не признаю», — сказал он, когда его заводили в зал заседаний.

В Лефортовском суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Москве был задержан советник гендиректора «Роскосмоса», бывший журналист газет «Ведомости» и «Коммерсантъ» Иван Сафронов по обвинению в госизмене.

Как сообщили в ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну. 

В Кремле уточнили, что задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью.

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