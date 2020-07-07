ФСБ просит суд об аресте советника главы «Роскосмоса»

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Лефортовский районный суд Москвы получил ходатайство Федеральной службы безопасности России об аресте советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.
ФСБ просит суд об аресте советника главы «Роскосмоса»
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — заявила она.

Ранее в Москве был задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов по обвинению по статье «Государственная измена». 

По данным ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну. 

Сафронов также ранее работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью.

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