ФСБ просит суд об аресте советника главы «Роскосмоса»
- © РИА Новости / ФСБ РФ
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — заявила она.
Ранее в Москве был задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов по обвинению по статье «Государственная измена».
По данным ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну.
Сафронов также ранее работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью.