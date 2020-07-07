ФСБ просит суд об аресте советника главы «Роскосмоса»

Лефортовский районный суд Москвы получил ходатайство Федеральной службы безопасности России об аресте советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — заявила она.

Ранее в Москве был задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов по обвинению по статье «Государственная измена».

По данным ФСБ, Сафронов выполнял задание «одной из спецслужб НАТО», собирал и передавал сведения, которые составляют гостайну.

Сафронов также ранее работал в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью.