В Чувашии прошло прощание с экс-главой региона

Церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым прошла в Чебоксарах.

«В чебоксарском Ледовом дворце 21 июня состоялась церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь усопшего проводили родственники, бывшие коллеги, а также жители республики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы руководства региона.

О кончине Игнатьева стало известно 18 июня. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии.

Ранее в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью политика, назвав это очень печальной новостью.