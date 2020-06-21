В Чувашии прошло прощание с экс-главой региона

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Церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым прошла в Чебоксарах.
В Чувашии прошло прощание с экс-главой региона
  • © Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

«В чебоксарском Ледовом дворце 21 июня состоялась церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь усопшего проводили родственники, бывшие коллеги, а также жители республики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы руководства региона.

О кончине Игнатьева стало известно 18 июня. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. 

Ранее в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью политика, назвав это очень печальной новостью.

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