Врач назвала причину смерти экс-главы Чувашии

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Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. Об этом заявила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Врач назвала причину смерти экс-главы Чувашии
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжёлая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов», — приводит ТАСС её слова.

Конашкова уточнила, что у Игнатьева также была диагностирована двусторонняя пневмония. По её словам, для лечения политика применялись лучшие мировые препараты и методы.

«Однако больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», — добавила врач.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил о смерти Игнатьева.

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