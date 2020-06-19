Врач назвала причину смерти экс-главы Чувашии

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. Об этом заявила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.

«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжёлая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов», — приводит ТАСС её слова.

Конашкова уточнила, что у Игнатьева также была диагностирована двусторонняя пневмония. По её словам, для лечения политика применялись лучшие мировые препараты и методы.

«Однако больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», — добавила врач.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил о смерти Игнатьева.