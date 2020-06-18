Умер экс-глава Чувашии Игнатьев

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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом РИА Новости сообщил врио главы региона Олег Николаев.
Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«У меня есть подтверждение по официальным каналам», — сказал он.

Как указывает агентство, в конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии с высоким процентом поражения лёгких.

29 января президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия. 

26 мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении.

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