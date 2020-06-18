Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
- РИА Новости
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«У меня есть подтверждение по официальным каналам», — сказал он.
Как указывает агентство, в конце мая Игнатьев был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии с высоким процентом поражения лёгких.
29 января президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия.
26 мая стало известно, что Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении.