Верховный суд отклонил часть требований по иску экс-главы Чувашии

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Верховный суд вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные соцгарантии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Верховный суд отклонил часть требований по иску экс-главы Чувашии
  • © Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии», — сказал собеседника агентства.

Отмечается, что при этом 20 мая суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий.

26 мая стало известно, что бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении. Как сообщалось, иск поступил 20 мая, а его рассмотрение назначено на 10:00 мск 30 июня. В качестве ответчика в иске указан президент Российской Федерации. 

29 января президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия. 

Отставка последовала после публикации в сети записи, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.

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