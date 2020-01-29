Путин отправил в отставку главу Чувашии

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля. Врио губернатора назначен Олег Николаев.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.

Ранее Игнатьева исключили из «Единой России». Как указали в партии, поведение губернатора вызвало совершенно заслуженное возмущение.

В конце января в сети появилась запись, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.

В МЧС Чувашии называли инцидент «дружеской шуткой».

Также в ходе торжественного мероприятия в честь Дня печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Позднее он принёс извинения.