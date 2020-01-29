Путин отправил в отставку главу Чувашии
- РИА Новости
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«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.
Ранее Игнатьева исключили из «Единой России». Как указали в партии, поведение губернатора вызвало совершенно заслуженное возмущение.
В конце января в сети появилась запись, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.
В МЧС Чувашии называли инцидент «дружеской шуткой».
Также в ходе торжественного мероприятия в честь Дня печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют». Позднее он принёс извинения.