Глава Чувашии исключён из «Единой России»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключён из партии «Единая Россия».

Как отмечается на сайте, решение принято президиумом генерального совета партии.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение.

«Такое ощущение, что губернатор живёт в параллельной реальности, в то время когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отметил Турчак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Игнатьев может уйти в отставку. По его словам, на данный момент указа нет.

В конце января в сети появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. Данные действия Игнатьева вызвали широкий общественный резонанс.