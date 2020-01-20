Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ. Его слова приводятся на официальном портале органов власти республики.

Как отметил руководитель региона, смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили».

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», — сказал он.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе выступления на торжественном мероприятии в честь Дня печати Игнатьев говорил о людях, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любым способом дискредитировать власть.

Ранее пресс-секретарь чиновника Олег Сидоров прокомментировал его призыв.