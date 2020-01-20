Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ. Его слова приводятся на официальном портале органов власти республики.
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Как отметил руководитель региона, смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили».

«Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», — сказал он.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе выступления на торжественном мероприятии в честь Дня печати Игнатьев говорил о людях, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любым способом дискредитировать власть.

Ранее пресс-секретарь чиновника Олег Сидоров прокомментировал его призыв.

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