Пресс-служба главы Чувашии пояснила его призыв «мочить журналистов»

В пресс-службе главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировали его призыв «мочить журналистов». Об этом информирует ТАСС.

Пресс-секретарь главы региона Олег Сидоров пояснил, что «слово «мочить» было использовано в контексте «раскрыть подноготную» для того, чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами... те люди, которые дестабилизируют ситуацию, в негативном контексте говорят про Чувашию, переворачивают факты и данные о развитии Чувашской Республики».

Он добавил, что эта тема будет обсуждаться в ходе следующей встречи Игнатьева с журналистами.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава Чувашии в ходе торжественного мероприятия в честь Дня печати заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют».