Пресс-служба главы Чувашии пояснила его призыв «мочить журналистов»
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- РИА Новости
Пресс-секретарь главы региона Олег Сидоров пояснил, что «слово «мочить» было использовано в контексте «раскрыть подноготную» для того, чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами... те люди, которые дестабилизируют ситуацию, в негативном контексте говорят про Чувашию, переворачивают факты и данные о развитии Чувашской Республики».
Он добавил, что эта тема будет обсуждаться в ходе следующей встречи Игнатьева с журналистами.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что глава Чувашии в ходе торжественного мероприятия в честь Дня печати заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют».