Кремль прокомментировал сообщения о возможной отставке главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев может уйти в отставку.

«Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет», — сказал Песков.

Ранее в пресс-службе главы Чувашии, комментируя сообщения СМИ о возможной отставке с поста Михаила Игнатьева, заявили, что им «о таком решении неизвестно».

27 января ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко сообщил, что комиссия единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии после инцидента с сотрудником МЧС и вручением ключей от машины.