В комиссии ЕР подтвердили рекомендацию исключить Игнатьева из партии

Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко сообщил, что комиссия единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.

Об этом информирует РИА Новости.

Ревенко подчеркнул, что Игнатьев «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек».

Он отметил, что человеку, занимающему высокопоставленный пост, «в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему».

Ранее о рекомендации комиссии исключить Игнатьева из «Единой России» сообщал источник в руководстве партии.

В сети появился ролик, на котором видно, как в ходе торжественного вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.