В комиссии ЕР подтвердили рекомендацию исключить Игнатьева из партии

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Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко сообщил, что комиссия единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
В комиссии ЕР подтвердили рекомендацию исключить Игнатьева из партии
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Ревенко подчеркнул, что Игнатьев «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек».

Он отметил, что человеку, занимающему высокопоставленный пост, «в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему».

Ранее о рекомендации комиссии исключить Игнатьева из «Единой России» сообщал источник в руководстве партии.

В сети появился ролик, на котором видно, как в ходе торжественного вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.

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