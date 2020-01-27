В комиссии ЕР подтвердили рекомендацию исключить Игнатьева из партии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Ревенко подчеркнул, что Игнатьев «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек».
Он отметил, что человеку, занимающему высокопоставленный пост, «в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему».
Ранее о рекомендации комиссии исключить Игнатьева из «Единой России» сообщал источник в руководстве партии.
В сети появился ролик, на котором видно, как в ходе торжественного вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.