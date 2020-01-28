В Чувашии отреагировали на сообщения о возможной отставке Игнатьева

В пресс-службе главы Чувашии прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Михаила Игнатьева с поста руководителя республики.

«О появившихся в СМИ сообщениях о якобы принятом решении об отставке Игнатьева можно сказать: нам о таком решении неизвестно», — заявили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев в ближайшее время покинет свой пост.

Данная информация появилась на фоне скандала после того, как Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым.

27 января ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко сообщил, что комиссия единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.