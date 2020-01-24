Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — говорится в сообщении.

В МЧС также раскритиковали поведение сотрудника ведомства.

«Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе», — добавили в пресс-службе.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как в ходе торжественного вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.

В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали видео, отметив, что мужчина, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы.

В ведомстве назвали произошедшее «дружеской шуткой».