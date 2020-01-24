Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии
- РИА Новости
«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — говорится в сообщении.
В МЧС также раскритиковали поведение сотрудника ведомства.
«Сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе», — добавили в пресс-службе.
Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как в ходе торжественного вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали видео, отметив, что мужчина, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы.
В ведомстве назвали произошедшее «дружеской шуткой».