В МЧС объяснили поведение главы Чувашии при выдаче машин пожарным

В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали распространившееся в СМИ и соцсетях видео, на кадрах которого видно, как глава региона Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником ведомства, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.

«Начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, и то, что произошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку», — объяснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МЧС, Игнатьев часто посещал городскую пожарную часть и не первый раз вручал ключи от новых пожарных машин её начальнику. Мужчины давно знакомы по работе и даже вместе принимают участие в спортивных состязаниях.

Ранее глава Чувашии призвал «мочить» журналистов. Позднее он заявил, что смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили». Несмотря на это, он всё же принёс извинения за свои слова.