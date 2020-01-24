В МЧС объяснили поведение главы Чувашии при выдаче машин пожарным

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В пресс-службе МЧС Чувашии прокомментировали распространившееся в СМИ и соцсетях видео, на кадрах которого видно, как глава региона Михаил Игнатьев подшутил над сотрудником ведомства, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.
В МЧС объяснили поведение главы Чувашии при выдаче машин пожарным
  • © Главное управление МЧС России по Чувашской Республике

«Начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, и то, что произошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку», — объяснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МЧС, Игнатьев часто посещал городскую пожарную часть и не первый раз вручал ключи от новых пожарных машин её начальнику. Мужчины давно знакомы по работе и даже вместе принимают участие в спортивных состязаниях. 

Ранее глава Чувашии призвал «мочить» журналистов. Позднее он заявил, что смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили». Несмотря на это, он всё же принёс извинения за свои слова.

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