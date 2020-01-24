В МЧС объяснили поведение главы Чувашии при выдаче машин пожарным
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«Начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы, и то, что произошло во время вручения ключей, нужно расценивать как дружескую шутку», — объяснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как отметили в МЧС, Игнатьев часто посещал городскую пожарную часть и не первый раз вручал ключи от новых пожарных машин её начальнику. Мужчины давно знакомы по работе и даже вместе принимают участие в спортивных состязаниях.
Ранее глава Чувашии призвал «мочить» журналистов. Позднее он заявил, что смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, всё передёрнули и переиначили». Несмотря на это, он всё же принёс извинения за свои слова.