СМИ: глава Чувашии уйдёт в отставку
Уточняется, что политик может уйти в отставку на этой или следующей неделе.
20 января Игнатьев принёс извинения за своё негативное высказывание в адрес представителей СМИ.
24 января сообщалось, что глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.
В свою очередь глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.
Сам политик, комментируя событие, заявил о глубочайшем уважении к мужественным людям из МЧС.