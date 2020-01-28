СМИ: глава Чувашии уйдёт в отставку

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Уточняется, что политик может уйти в отставку на этой или следующей неделе.

20 января Игнатьев принёс извинения за своё негативное высказывание в адрес представителей СМИ.

24 января сообщалось, что глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники.

В свою очередь глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.

Сам политик, комментируя событие, заявил о глубочайшем уважении к мужественным людям из МЧС.