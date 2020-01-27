Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться», — цитирует Игнатьева пресс-служба администрации региона.

Поэтому, по его словам, он отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо» его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.

Он напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашии и лично участвовал в тушении лесных пожаров в 2010 году.

«Мы вместе ели и тушёнку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились», — добавил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором в ходе вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от машины.

В МЧС Чувашии, комментируя запись, назвали произошедшее «дружеской шуткой». Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева.

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