Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
- © Екатерина Лызлова
- РИА Новости
«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться», — цитирует Игнатьева пресс-служба администрации региона.
Поэтому, по его словам, он отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо» его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС.
Он напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашии и лично участвовал в тушении лесных пожаров в 2010 году.
«Мы вместе ели и тушёнку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились», — добавил он.
Ранее в сети появилось видео, на котором в ходе вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от машины.
В МЧС Чувашии, комментируя запись, назвали произошедшее «дружеской шуткой». Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева.