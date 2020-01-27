Кремлю известно об инциденте с главой Чувашии и сотрудником МЧС

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В Кремле ознакомились с инцидентом, связанным с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть во время торжественной церемонии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремлю известно об инциденте с главой Чувашии и сотрудником МЧС
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», — сказал он.

В сети был опубликован видеоролик, на котором в ходе вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от машины.

В МЧС Чувашии назвали инцидент «дружеской шуткой». Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева. При этом в ведомстве раскритиковали поведение сотрудника МЧС.

Игнатьев, комментируя произошедшее, заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.

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