Кремлю известно об инциденте с главой Чувашии и сотрудником МЧС

В Кремле ознакомились с инцидентом, связанным с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть во время торжественной церемонии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», — сказал он.

В сети был опубликован видеоролик, на котором в ходе вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от машины.

В МЧС Чувашии назвали инцидент «дружеской шуткой». Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева. При этом в ведомстве раскритиковали поведение сотрудника МЧС.

Игнатьев, комментируя произошедшее, заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.