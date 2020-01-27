Кремлю известно об инциденте с главой Чувашии и сотрудником МЧС
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- РИА Новости
«Я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать», — сказал он.
В сети был опубликован видеоролик, на котором в ходе вручения новой техники Игнатьев заставляет сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от машины.
В МЧС Чувашии назвали инцидент «дружеской шуткой». Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение Игнатьева. При этом в ведомстве раскритиковали поведение сотрудника МЧС.
Игнатьев, комментируя произошедшее, заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.