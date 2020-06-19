В Кремле прокомментировали смерть экс-главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Это, безусловно, очень печальная новость. Мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил представитель Кремля, каких-то специальных заявлений после кончины Игнатьева у президента Владимира Путина не планируется.

18 июня стало известно о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.

По словам медиков, Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии.