Экс-главу Чувашии Игнатьева похоронят 21 июня в Чебоксарах

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Похороны бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут 21 июня в Чебоксарах, сообщает пресс-служба руководства региона.
Экс-главу Чувашии Игнатьева похоронят 21 июня в Чебоксарах
  • РИА Новости

«По распоряжению временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия, которая займётся организацией похорон. Они назначены на воскресенье, 21 июня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, церемония прощания пройдёт в тот же день в ледовом дворце «Чебоксары Арена» с 9:00 до 12:00.

Ранее в Кремле выразили соболезнования в связи со смертью политика, назвав это очень печальной новостью.

О кончине Игнатьева стало известно 18 июня. По словам медиков, он умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. 

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