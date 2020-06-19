Премьер Дагестана поблагодарил врачей из Москвы во главе с Проценко

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Премьер-министр Дагестана Артём Здунов вручил благодарственные письма московским медикам во главе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Премьер Дагестана поблагодарил врачей из Москвы во главе с Проценко
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Распоряжением главы РД благодарность объявлена всему составу бригады, которая состояла из врачей разных профилей», — сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что врачи из Москвы посетили медицинские организации в разных районах региона, где в реанимациях находятся тяжёлые пациенты, а также поработали с амбулаторными больными.

«Мы уезжаем отсюда, понимая две вещи: количество госпитализаций в республике резко снижается, и большинство стационаров, которые были перепрофилированы, возвращаются в мирную жизнь», — сказал Проценко.

10 июня Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в Дагестане удалось наладить оказание медицинской помощи больным коронавирусом и снизить число новых заболевших.

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