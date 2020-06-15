Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане

В Дагестане удалось наладить предоставление медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, а также снизить число новых заболевших. Об этом в ходе заседания совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Там удалось не только наладить оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение, но и значительно снизить число новых инфицирований. Эта работа будет продолжена», — сказал он.

Как подчеркнул председатель правительства, каждый регион, которому будет необходима помощь федерального центра, получит её оперативно.

Согласно оперативным данным на 15 июня, в Дагестане выявлено 6652 случая COVID-19, выздоровели 4754 человека, 319 — умерли.

Ранее в Дагестан прибыл главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вместе с бригадой врачей для оказания помощи в борьбе с вирусом.

Как отмечали в региональном правительстве, с 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений.