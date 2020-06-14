Начиная с понедельника, 15 июня, республика Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу.

«С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что первый этап подразумевает возобновление работы предприятий сферы услуг.

Торговля будет разрешена в магазинах площадью не более 400 кв. м.

Ранее главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.