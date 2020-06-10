Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан для борьбы с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Уточняется, что в состав медицинской бригады вошли различные специалисты, имеющие большой опыт в борьбе с коронавирусом: инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог.
«Несмотря на тенденцию медленного стихания и ухода эпидемии, по словам Проценко, для врачей это тем не менее остаётся большим вызовом, потому что в хвосте эпидемии всегда остаются наиболее тяжёлые больные, которые имеют очень высокий риск смерти», — указали в правительстве.
Отмечается, что Проценко также привёз в регион очередную партию лекарств против COVID-19.
Ранее сообщалось, что Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.