Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В сообщении штаба говорится, что ещё шесть московских медицинских бригад, всего около 40 специалистов, направятся для оказания поддержки врачам в Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье, Дагестане, Владимире и Пскове.

Агентство отмечает, что в их числе и Денис Проценко, он отправится в Дагестан.

Прибывшие медики сменят врачей, которые в настоящее время оказывают помощь в регионах.

Ранее в Дагестане из полевых госпиталей Министерства обороны выписали 50 человек, проходивших лечение от коронавируса.