Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В сообщении штаба говорится, что ещё шесть московских медицинских бригад, всего около 40 специалистов, направятся для оказания поддержки врачам в Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье, Дагестане, Владимире и Пскове.
Агентство отмечает, что в их числе и Денис Проценко, он отправится в Дагестан.
Прибывшие медики сменят врачей, которые в настоящее время оказывают помощь в регионах.
Ранее в Дагестане из полевых госпиталей Министерства обороны выписали 50 человек, проходивших лечение от коронавируса.