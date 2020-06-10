Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

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Главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко отправится в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом. 

В сообщении штаба говорится, что ещё шесть московских медицинских бригад, всего около 40 специалистов, направятся для оказания поддержки врачам в Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье, Дагестане, Владимире и Пскове.

Агентство отмечает, что в их числе и Денис Проценко, он отправится в Дагестан.

Прибывшие медики сменят врачей, которые в настоящее время оказывают помощь в регионах.

Ранее в Дагестане из полевых госпиталей Министерства обороны выписали 50 человек, проходивших лечение от коронавируса.

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