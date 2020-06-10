В Дагестане выписали 50 человек из полевых госпиталей
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«С 23 мая военные врачи госпитализировали более 120 жителей труднодоступных районов республики, 50 из которых прошли курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению», — заявили в ведомстве.
Остальные пациенты находятся на стационарном лечении. Им оказывают медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей.
Ранее в Минобороны сообщали, что врачи военных полевых госпиталей, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, окажут медицинскую помощь в труднодоступных районах Дагестана.
Также в рамках проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» вышел фильм про коронавирус в Дагестане.