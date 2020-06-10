В Дагестане выписали 50 человек из полевых госпиталей 

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В Дагестане медики выписали 50 человек, проходивших лечение от коронавируса в полевых мобильных госпиталях Министерства обороны, развёрнутых в посёлке Ботлих и в городе Буйнакск.
В Дагестане выписали 50 человек из полевых госпиталей 
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«С 23 мая военные врачи госпитализировали более 120 жителей труднодоступных районов республики, 50 из которых прошли курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению», — заявили в ведомстве.

Остальные пациенты находятся на стационарном лечении. Им оказывают медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей.

Ранее в Минобороны сообщали, что врачи военных полевых госпиталей, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, окажут медицинскую помощь в труднодоступных районах Дагестана

Также в рамках проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» вышел фильм про коронавирус в Дагестане.

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