В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про коронавирус в Дагестане

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?».

В фильме о Дагестане, который стал одним из наиболее пострадавших от коронавируса регионов в России, рассказывается, почему республика оказалась так уязвима перед COVID-19, какую роль в этом сыграли вековые традиции и как местные врачи борются с пандемией.

В этом эпизоде показано, как санитарная авиация эвакуирует новорождённых и пожилых людей из деревень, расположенных в горах, как произошла вспышка коронавируса после похорон в маленьком селе, как сельский врач-терапевт лечила сотни пациентов с COVID-19 из-за перегруженности районной больницы.

Авторы фильма поговорили с врачами Республиканского инфекционного центра в Махачкале о том, как они лечат коронавирус, как справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов.

Большинство героев фильма поправились, но не все: во время монтажа стало известно, что троих пациентов не удалось спасти.

Ранее в рамках проекта «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ, снимавшийся в Тверской областной больнице.