В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ

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RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.

По статистике, большинство подключённых к ИВЛ пациентов с тяжёлой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, не удаётся спасти.

Героями фильма стали люди, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких на период от десяти дней до двух недель. Они рассказали, как заболели коронавирусной инфекцией, и о своём пребывании в реанимации.

Также в этом эпизоде врачи рассказывают, как им удалось спасти пациентов, находившихся в тяжёлом состоянии.

На момент съёмок врачи Тверской областной больницы готовились к большому росту заболеваемости коронавирусом. В фильме они рассказали, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек и персонала и с чем связана большая очередь из скорых.

Ранее в рамках проекта «Эпидемия» вышел фильм с участием главных врачей пяти клиник Москвы, перепрофилированных для лечения COVID-19.

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