Военные врачи окажут помощь в труднодоступных районах Дагестана
«Военные врачи... приступят к оказанию медицинской и консультативной помощи населению с выездом медицинского персонала в районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты, находящиеся в труднодоступных районах республики», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что медики окажут амбулаторную помощь пациентам, а также гражданам, контактировавшим с больными COVID-19.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане выделят 2 млрд рублей.