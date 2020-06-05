Военные врачи окажут помощь в труднодоступных районах Дагестана

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Врачи военных полевых госпиталей, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, окажут медицинскую помощь в труднодоступных районах Дагестана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военные врачи... приступят к оказанию медицинской и консультативной помощи населению с выездом медицинского персонала в районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты, находящиеся в труднодоступных районах республики», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что медики окажут амбулаторную помощь пациентам, а также гражданам, контактировавшим с больными COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане выделят 2 млрд рублей.

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