На строительство трёх медцентров в Дагестане выделят 2 млрд рублей

Правительство России выделит 2 млрд рублей на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина.

«В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции выделим сегодня почти 2 млрд рублей на строительство трёх многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Дагестане», — отметил он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал об обучении врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.

20 мая президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.