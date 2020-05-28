На строительство трёх медцентров в Дагестане выделят 2 млрд рублей

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Правительство России выделит 2 млрд рублей на строительство трёх медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина.
На строительство трёх медцентров в Дагестане выделят 2 млрд рублей
  • РИА Новости

«В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции выделим сегодня почти 2 млрд рублей на строительство трёх многофункциональных медицинских центров общей мощностью 200 коек в Дагестане», — отметил он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал об обучении врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.

20 мая президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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