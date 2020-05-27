Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

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Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Первые мультидисциплинарные бригады врачей на две недели отправятся в республики Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край», — цитирует заммэра РИА Новости.

По её словам, первые рейсы вылетят уже в среду, 27 мая. В будущем московских медиков планируют направить также в Псков и Владимир.

Ракова отметила, что в составе бригад — высокопрофессиональные врачи и медсёстры, во главе каждой — врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что столичная система здравоохранения с учётом накопленного опыта должна помочь субъектам Федерации в борьбе с вирусом.

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