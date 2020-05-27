Путин призвал московских медиков помочь регионам в борьбе с COVID-19
- РИА Новости
«С учётом накопленного опыта и серьёзного запаса прочности московской системы здравоохранения я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семёнович, поддержать регионы, направить в те из них, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников», — сказал Путин.
Он также призвал поделиться резервами лекарств и медицинского оборудования.
В свою очередь, Собянин пообещал доложить главе государства об исполнении его поручения.
Ранее оперштаб сообщил, что суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%.