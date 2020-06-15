В Дагестане военные врачи вылечили около 100 пациентов с коронавирусом
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
«С 23 мая военные врачи пролечили около 100 жителей труднодоступных районов республики, которые завершили курс лечения от коронавируса и были выписаны по выздоровлению», — приводит сообщение ТАСС.
В настоящее время на стационарном лечении в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей остаются 60 пациентов.
Ранее сообщалось, что военные врачи окажут медицинскую помощь жителям ещё шести селений из труднодоступных районов Дагестана.