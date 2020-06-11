В Минобороны рассказали о работе военных врачей в Дагестане
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению труднодоступных районов Республики Дагестан», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что медики окажут врачебную и консультативную помощь жителям ещё шести горных населённых пунктов.
Ранее стало известно, что главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.