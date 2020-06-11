В Минобороны рассказали о работе военных врачей в Дагестане

Военные врачи окажут медицинскую помощь жителям ещё шести селений из труднодоступных районов Дагестана. Об этом сообщили в Минобороны России.

АГН «Москва»

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«Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению труднодоступных районов Республики Дагестан», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что медики окажут врачебную и консультативную помощь жителям ещё шести горных населённых пунктов. Ранее стало известно, что главный врач больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко вместе с бригадой врачей прибыл в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.