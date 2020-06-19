Врач назвал долю пациентов, имеющих проблемы со здоровьем из-за алкоголя

У 15% пациентов в России, обращающихся за медицинской помощью, наблюдаются проблемы с алкоголем. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Алкоголь оказывает, прежде всего, медленное токсическое воздействие на внутренние органы человека, это может стать причиной внезапной смерти от остановки сердца. По результатам наших исследований, у 15% пациентов, которые обращаются в больницы, проблемы с алкоголем», — приводит РИА Новости его слова.

По словам специалиста, злоупотребление алкоголем способствует усилению стресса и тревожности, а также влияет на рост домашнего насилия.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 «употребление алкоголя может подвергать здоровье людей ещё большей опасности».