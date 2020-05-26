Нарколог напомнил о вреде алкоголя
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
В частности, эксперт отметил, что алкоголь — энергетически высокий продукт, который усиливает аппетит, в результате человек не контролирует употребление пищи.
По словам Брюна, основное действие спиртного — токсическое, поэтому не стоит употреблять его для профилактики или, к примеру, для борьбы с коронавирусом.
«Вирус проникает через слизистую глаза в том числе», — добавил он.
Как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.