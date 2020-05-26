Нарколог напомнил о вреде алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн напомнил о вреде алкоголя.

Об этом сообщает Nation News.

В частности, эксперт отметил, что алкоголь — энергетически высокий продукт, который усиливает аппетит, в результате человек не контролирует употребление пищи.

По словам Брюна, основное действие спиртного — токсическое, поэтому не стоит употреблять его для профилактики или, к примеру, для борьбы с коронавирусом.

«Вирус проникает через слизистую глаза в том числе», — добавил он.

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