Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя в условиях пандемии

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В Роспотребнадзоре заявили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 «употребление алкоголя может подвергать здоровье людей ещё большей опасности».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что «алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья».

В Роспотребнадзоре заявили, что людям «необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19».

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался об идее повышения возраста для продажи алкоголя.

Позднее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Первый зампред комитета Совета Федерации палаты по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с радио Sputnik прокомментировал идею повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

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