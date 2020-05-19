Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте», — сказал он.

Вместе с этим Салагай добавил, что этот шаг также может привести к сокращению числа ДТП, преступлений и других негативных социальных последствий.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался об идее повышения возраста для продажи алкоголя.

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