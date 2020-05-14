Онищенко высказался об идее повышения возраста для продажи алкоголя

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что вопрос повышения возраста для продажи алкоголя до 21 года нужно решать в ближайшее время.
Онищенко высказался об идее повышения возраста для продажи алкоголя
  • РИА Новости

«Идеально было бы, чтобы это исходило от правительства, но я знаю, что некоторые депутаты уже делали попытки внести такой законопроект. Не важно, кто это сделает, важно, чтобы он был принят», — цитирует Интерфакс Онищенко.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число смертей от употребления алкоголя в стране начало расти.

В конце марта 2019 года Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.

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