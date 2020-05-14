Онищенко высказался об идее повышения возраста для продажи алкоголя

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что вопрос повышения возраста для продажи алкоголя до 21 года нужно решать в ближайшее время.

«Идеально было бы, чтобы это исходило от правительства, но я знаю, что некоторые депутаты уже делали попытки внести такой законопроект. Не важно, кто это сделает, важно, чтобы он был принят», — цитирует Интерфакс Онищенко.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число смертей от употребления алкоголя в стране начало расти.

В конце марта 2019 года Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.